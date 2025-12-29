Fen İşleri Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle buzlanma riski bulunan yol ve kaldırımlarda yoğun önlemler alınırken, ulaşımın aksamaması için ana arterler öncelikli olarak açık tutuluyor.

Haliliye Belediyesi yetkilileri, ekiplerin 7/24 esasına göre görev yaptığını belirterek, vatandaşlardan buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

