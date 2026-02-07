Kâhta'nın yanı sıra Sincik ve Gerger ilçelerinde yaşayan yurttaşlar, bugüne kadar ağır ceza davaları için Adıyaman Merkez Adliyesi'ne gitmek zorunda kalıyordu. Yaklaşık 200 bin nüfusa hizmet veren bölgede yaşanan ulaşım zorlukları ile artan dava yoğunluğu, Kâhta'da Ağır Ceza Mahkemesi kurulmasını zorunlu hale getirmişti.

Deprem sonrası nüfusu 130 bine yaklaşan Kâhta'da mahkemenin faaliyete geçmesiyle birlikte, bölge halkının adalete erişiminin kolaylaşması ve Adıyaman Adliyesi'nin iş yükünün hafiflemesi bekleniyor. Öte yandan Kâhta Ağır Ceza Mahkemesi'nin, ilçenin kurumsal gelişimine de katkı sağlaması öngörülüyor.

Kaynak : PERRE