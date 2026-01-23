Adıyaman Kahta Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarını kesintisiz şekilde devam ettiriyor. İlçe genelinde başta ana arterler olmak üzere mahalle yolları, kaldırımlar ve kamuya açık alanlarda kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Buzlanmaya karşı gerekli önlemlerin alındığı belirtilirken, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması amacıyla belediye ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğu ifade edildi.

Yetkililer, olası acil durumlar için vatandaşların 185 Acil Durum Hattı üzerinden belediyeye ulaşabileceklerini bildirdi.

Kaynak : PERRE