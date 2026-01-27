Kahta Belediyesi, belediye hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye bünyesine 1 adet yeni cenaze aracı ile 2 adet tam donanımlı traktör kazandırıldı.

Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere temin edilen yeni araçların, özellikle saha çalışmalarında hizmet kapasitesini artırması hedefleniyor. Cenaze hizmetlerinde kullanılacak olan yeni araç ile birlikte ilçede bu alandaki hizmetlerin daha düzenli ve hızlı şekilde yürütülmesi amaçlanırken, tam donanımlı traktörlerin ise temizlik, altyapı, bakım ve kırsal hizmetlerde aktif olarak görev alacağı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediyenin hizmet altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Başkan Hallaç, vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili şekilde cevap verebilmek adına araç ve ekipman yatırımlarına önem verdiklerini belirtti.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, ilçenin mevcut ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunun yenilenmesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların planlı bir şekilde devam edeceği kaydedildi. Yeni araçların, Kahta genelinde belediye hizmetlerinin daha verimli yürütülmesine katkı sunması bekleniyor.

