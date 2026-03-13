Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Mesut Ekni Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arasında yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmak amacıyla 'Bir Sınıf, Bir Aile' adlı sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Proje, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Nimetullah Yıldırım'ın öncülüğünde yürütülüyor. Proje kapsamında okulun tüm sınıfları, gönüllülük esasına dayalı olarak kendi aralarında yardım toplayarak ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlayacak.

Uygulama sürecinde öğrenciler, sınıf içinde toplanan yardımlarla öğretmenlerinin rehberliğinde önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hareket edecek. Toplanan maddi destekler, market alışverişi yoluyla temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin temin edilmesinde kullanılacak. Hazırlanan yardım paketleri, öğrenciler tarafından sınıfça ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilecek.

Projenin amacı, öğrencilere toplumsal dayanışma ve paylaşma bilincini kazandırmanın yanı sıra, sosyal sorumluluk bilincini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sunmak olarak belirtildi. Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının hem eğitim hem de toplumsal değerler açısından önemli kazanımlar sağladığını vurguladı.

'Bir Sınıf, Bir Aile' kampanyasının, öğrenciler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmesi ve ihtiyaç sahibi aileler için destek ve umut kaynağı oluşturması hedefleniyor. Proje ile öğrencilerin, dayanışma, yardımlaşma ve sorumluluk duygularını uygulamalı olarak öğrenmeleri bekleniyor.

Kaynak : PERRE