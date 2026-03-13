Hedef Kızılelma Derneği tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında, devlet koruması altında eğitim ve hayatlarını sürdüren çocuklarla bir araya gelindi.

Paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı programda, katılımcılar çocuklarla yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu. Çocukların neşesi ve samimi ortamın hâkim olduğu buluşmada, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu birlikte yaşandı.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Hedef Kızılelma Derneği Başkanı İbrahim Halil Gönder, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirtti. Çocuklarla aynı sofrayı paylaşmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Gönder, 'Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu çocuklarımızla aynı sofrada yaşamak bizler için büyük bir mutluluktur. Onların yüzündeki bir tebessüm, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor. Her bir evladımız bu milletin yarınlarını inşa edecek en kıymetli değerlerimizdir' dedi.

Programda açıklamalarda bulunan Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat ise, Adıyaman ilinde, Hedef Kızılelma Derneği gibi bu tür sosyal duyguları yüksek derneklerin olması ve derneklerin başında Başkanım ve Başkanlarım gibi kıymetli insanların olup hem çocuklarımızın hem bizlerin hem de devletimizin yanında olmaları, bizi daha da güçlü kılıp daha da güzel hizmet etmemize vesile olacaktır' ifadelerini kullandı.

Toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sunan iftar buluşması, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir şekilde tamamlandı.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ-Sibel TURAN