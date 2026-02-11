Adıyaman Belediyesi tarafından yaklaşan Ramazan ayı öncesinde hazırlık toplantısı düzenlendi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, Ramazan boyunca gerçekleştirilecek çalışmalar ve etkinlikler kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda; sosyal yardımlar, iftar programları, kültürel etkinlikler ve temizlik-hijyen çalışmaları başta olmak üzere birçok başlık ele alındı. Vatandaşların Ramazan ayını huzur ve rahatlık içinde geçirebilmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı süresince dayanışma ve paylaşma ruhunu güçlendirecek faaliyetlerinin hayata geçirileceği belirtildi.

Kaynak : PERRE