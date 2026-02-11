İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreniyle Mustafa Çiftçi, görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı. Görevi devreden Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle Mustafa Çiftçi'nin atandığını belirterek, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mustafa Çiftçi kardeşimiz atanmış bulunuyor. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah yar ve yardımcısı olsun.' dedi.

35 yılı aşkın süredir İçişleri teşkilatında görev yaptığını hatırlatan Yerlikaya, '20 Kasım 1990'da 22 yaşında kaymakam adayı olarak bu bakanlığa girdim. Aradan 35 yıl geçti, 36'ncı yıldan gün aldık. Şükürler olsun' ifadelerini kullandı.

Görevlerin bir emanet olduğunu vurgulayan Yerlikaya, 'Her başlangıcın bir sonu var. Önemli olan bu görevi yüz akıyla teslim edebilmektir. Şükürler olsun ki bunu nasip eden Rabbime hamd ediyorum.' diye konuştu.

İçişleri teşkilatına da teşekkür eden Yerlikaya, 'ine bir vali kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu makama layık görüldü. Başaracağına aynı hizmet bayrağını bizim bizden önceki kıymetli bakanımızdan devraldığımız gibi o da şimdi bu hizmet bayrağını bizden aldı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin, milletimizin huzuru, güvenliği, esenliği için gece gündüz demeden 685.000 İçişleri ailemizin ferdiyle beraber Allah'ın izniyle canla başla çalışacak.... Duamız kardeşimle, kıymetli bakanımızla beraber. Sayın Cumhurbaşkanımıza İçişleri Bakanlığı görevini 4 Haziran 2023 tarihinde bize tevdi etti. O günden bugüne bize olan desteği, güveni hep üzerimizde hissettik. Ben değerli kardeşlerim az önce de ifade ettim buraya gelirken arkadaşlarıma. 20 Kasım 1990'da 22 yaşında kaymakam adayı olarak bu bakanlığa girdim' dedi.

Ailesine de teşekkür eden Yerlikaya, '36 yıldır bana tahammül eden aileme şükran borçluyum. Sosyal çevremi ihmal ettim, düğünlere gidemedim ama hep millet ve devlet için çalıştım. Haklarını helal etmelerini istiyorum' ifadelerini kullandı.

Görevi devralan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise yaptığı konuşmada, 'Bugüne kadar görev yapan bütün bakanlara teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızın çok önemli hizmetleri oldu' dedi.

Meslek hayatında 29 yılı geride bıraktığını belirten Çiftçi, 'Bugüne kadar görev yapan bütün bakanlara çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan'ın da çok güzel hizmetleri oldu. Kaçakçılık ve organize suçlarda, bireysel suçlarda büyük mesafe kaydettik. Ben mesleğimde 29'uncu yılımı bitirdim. Kaymakam adayı olarak başladığımız mesleğimizde Allah nasip etti bugünleri de gördük. Çok şey öğrendim kendisinden' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE