Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı görevine Mustafa Çiftçi atandı. Ali Yerlikaya'nın yerine göreve getirilen Çiftçi, Erzurum'da yaptığı açıklamada yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum Valiliği görevini yürütürken İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi, kentte yaptığı konuşmada Erzurum'dan ayrılmanın kendisi için hüzün verici olduğunu belirtti. Çiftçi, 'Buradan sadece fiziken ayrılıyorum. Kalbimi dadaşlara bırakarak ayrılıyorum. Çok hüzünlüyüm. İnşallah ben ve ailem hiçbir zaman Erzurum'u unutmayacağız. Ayrılığın vermiş olduğu bir hüzün var ama görevimi yapmış olmanın verdiği bir huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum' ifadelerine yer verdi.

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Çiftçi, ağır bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, 'Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İçişleri Bakanlığı'nda da 81 ilimizde de, ilimizin emniyetini, asayişini düzelttiysek inşallah bunu bütün memleket sathında yaymak suretiyle elimizden geldiği kadar durmaksızın çalışacağız' ifadelerini kullandı.

Mustafa Çiftçi'nin Özgeçmişi

1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğan Mustafa Çiftçi, ilk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise öğrenimini Konya'da tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'de bulundu. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerini yürüttü.

2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda ikinci yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü ve İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğrenimine devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valisi olarak atanan Çiftçi, bu görevini 4 yıl 9 ay sürdürdü. 9 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Erzurum Valiliği'ne atandı ve 18 Ağustos 2023 tarihinde görevine başladı. Evli ve üç çocuk babası olan Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İçişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

Kaynak : PERRE