Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlara yönelik emlak vergisi düzenlemesi yapıldığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle yıkılan ya da ağır hasarlı olduğu tespit edilen taşınmazlar için vatandaşlar adına tahakkuk ettirilen emlak vergilerinin, Gelirler Müdürlüğü Emlak Servisine beyanda bulunulması halinde silineceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu taşınmazlar için daha önce sehven emlak vergisi ödemesi yapan vatandaşların, dilekçe ile başvurmaları durumunda ödedikleri tutarların iade edileceği kaydedildi.

Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların belediyeye başvurarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Kaynak : PERRE