Adıyaman Gölbaşı İlçe Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İlçe Millî Eğitim Müdürü Serap Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen 'Öğretmenlere Yönelik Yapay Zekâ Kullanımı Eğitimi Programı' sertifika törenine katıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği program kapsamında öğretmenler, yapay zekâ teknolojilerini eğitim süreçlerinde nasıl etkin kullanabilecekleri konusunda bilgi ve beceri kazandı. Kaymakam Rüstemoğlu, törende yaptığı konuşmada, eğitimin öğretmenler için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak : PERRE