Adıyaman - Şehrin trafik akışını güvenli ve düzenli bir hale getirmek için Adıyaman Belediyesi, trafik ışıkları ve sinyalizasyon sistemleri üzerine çalışan firma yetkilileriyle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, trafik yoğunluğunu azaltacak kavşak düzenlemelerinden, yapay zeka destekli sinyalizasyon sistemlerine kadar pek çok yenilikçi proje masaya yatırıldı. Uygulamaya alınacak çalışmaların Adıyaman trafiğinde modern ve etkin bir düzen sağlayacağını ifade edildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehrin ulaşımını iyileştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, 'Adıyamanımızı her alanda olduğu gibi ulaşımda da hak ettiği modern standartlara kavuşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE