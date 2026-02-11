2-9 Şubat 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen U16 ve U18 Kategorisi Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Birincisi olan Milli Takım Sporcusu Mehmet Ali Kaya, Adıyaman'a döndü. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü ve sporcunun antrenörü ile birlikte Kaya'yı kabul etti.

Vali Varol, Avrupa Şampiyonu Kaya'nın bu başarısının Adıyaman gençliği için ilham kaynağı olduğunu belirterek sporcuyu tebrik etti.

Vali Varol, 'Avrupa Şampiyonluğu ile göğsümüzü kabartan, azmi, disiplini ve kararlılığıyla milletimize büyük bir sevinç yaşatan Milli Sporcumuz Mehmet Ali Kaya'yı canıgönülden kutluyor; spor hayatında yeni zaferler ve daha nice şampiyonluklar diliyoruz' ifadelerini kullandı.

