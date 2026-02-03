Uzun zamandır birbirini göremeyen Adıyamanlı hemşehriler, bu anlamlı gecede sadece bir araya gelmedi; geçmişlerine, köklerine ve ortak hatıralarına da yeniden dokundu. 120’yi aşkın kişinin katıldığı seçkin davet, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

-İSTANBUL-

ÇADAP tarafından İstanbul Maltepe’de Küçükyalı sahilindeki Kolcuoğlu Restaurant’ta 31 Ocak Cumartesi akşamı düzenlenen dayanışma gecesinde iş, sanat, eğitim ve bürokrasiden 120’den fazla Adıyamanlı katıldı. Memleket özlemiyle bir araya gelen hemşehrilerimiz hasret giderdi, birlikte halay çekip eski anılarını, çocukluk hatıralarını andı. Birbirilerini yıllardır göremeyen pekçok kişi bu buluşma vesilesiyle birbirini görme fırsatı da yakalamış oldu. Gecede hemşehrilerimiz, eski günleri yâd ederek anılarını paylaştı; kimi zaman duygulandı, kimi zaman gülümseyerek geçmişe döndü.

SIRA GECESİ SILA GECESİNE DÖNDÜ

Dayanışma gecesi hemşehrilerimiz arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlarken, Adıyaman kültürünün İstanbul’da yaşatılmasına da vesile oldu. Sıra Gecesi ekibi eşliğinde eğlence dolu anlar yaşayan hemşehrilerimiz, unutulmaz anlar yaşadı. Adıyamanlı sanatçımız Saadet Alan da Sıra Gecesi ekibi ile birlikte türküler seslendirdi. Söylenen türkülerle memleket havası İstanbul’a taşınırken, çekilen halaylar Adıyaman’ın kültürünü ve kardeşliğini yeniden canlandırdı. Dayanışma gecesi, sadece bir buluşma değil, aynı zamanda hemşehrilik bağlarımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteren anlamlı bir birliktelik olarak hafızalarda yer etti.

“KALBİMİZDE YAŞIYORLAR”

ÇADAP Başkanı Aziz Binzet, depremde yitirdiğimiz canları ve geçen yıl vefat eden Adıyaman’ın iki değerli ismine yer verdiği konuşmasında, “Deprem ve sonrasındaki vefatlarımız yüreğimizi yaktı. Bir dayanışma gecesinde buluşmak için bir araya geldik. Uzun zamandır bir araya gelme fırsatı bulamıyorduk. Önümüzdeki hafta, 6 Şubat deprem haftası. Depremde kaybettiğimiz tüm hemşehrilerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. 2025 yılında kayıplarımız oldu. Memleketimizin sanat elçisi, Türkiyemizin dört bir yanında büyük bir sevgiyle karşılanan Kahtalı Mıçı’yı ve entelektüel kişiliğinin yanında siyasi, sanatçı kimliğiyle de toplumsal yapımızın hafızasına kazınan Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. Depremde kaybettiğimiz herbir canımızı ve yerleri dolmayacak bu iki değerimizi sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Onlar her zamanda kalbimizde yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ÇADAP