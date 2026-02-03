Selçuk Bayraktar, yeni yılın anahtar kelimesinin "üretim" olacağını vurguladı.

"KIZILELMA Envantere Giriyor"

Baykar’ın savunma sanayisindeki yükselişinin 2026’da üretim odaklı devam edeceğini belirten Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı projesinde müjdeyi verdi. Bayraktar, "2026'nın anahtar kelimesi Baykar için üretim olacak. Bütün platformlarımızda hızlı üretime, yapay zeka destekli sürü teknolojisine hızla ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah KIZILELMA envantere girip göreve başlayacak" dedi.

2025 Yılında Tarihi Başarılar ve Rekorlar

Selçuk Bayraktar, geride bıraktığımız 2025 yılında ulaşılan kritik eşikleri şu sözlerle hatırlattı:

KIZILELMA’dan Dünya İlki: 29 Kasım'da ASELSAN AESA radarı ve TÜBİTAK’ın Gökdoğan füzesiyle görüş ötesi atış yapıldı. Hemen ardından iki KIZILELMA yakın kol uçuşu yaparak havacılık tarihinde bir ilki başardı.



TB2 T-AI ve AKINCI: Yapay zeka destekli TB2 T-AI gökyüzüyle buluşurken, Bayraktar AKINCI 100 bin uçuş saatini tamamladı. TB2 T-AI, 40 bin fit tırmanarak kendi sınıfında dünya irtifa rekorunu kırdı.



Deniz Kurdu ve TB3: Bayraktar TB3, Deniz Kurdu Tatbikatı’nda 204 sorti yaparak gücünü kanıtladı.



Sosyal Sorumluluk: 6 Şubat deprem bölgesinde taahhüt edilen 1012 kalıcı konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi.



İhracat Şampiyonluğu Devam Ediyor

Baykar’ın ekonomik başarılarına da değinen Bayraktar, şirketin üst üste 3 yıldır dünyanın en büyük SİHA üreticisi olma unvanını koruduğunu belirtti. Baykar, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek cirosunun yüzde 90'ını yurt dışı satışlarından elde etti.

"Teknoloji Heyecanı Sınırları Aştı"

TEKNOFEST’in 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İstanbul ve Mavi Vatan etaplarıyla milyonlara ulaştığını belirten Bayraktar, bu başarının "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "TEKNOFEST kuşağının" bir sonucu olduğunu ifade etti. Bayraktar, İtalyan havacılık devi Leonardo ile imzalanan anlaşmanın da Türk SİHA teknolojisinin Avrupa ile buluşmasında stratejik bir adım olduğunu hatırlattı.

KAYNAK: İSTANBUL / TEKHA