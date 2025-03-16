Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; 63 farklı gar ve istasyonda ücretsiz Wi-Fi hizmetinin verildiğini bildirdi.

Wi-Fi hizmetinin Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas, Malatya, Kars, Erzincan, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Van gibi stratejik noktalarda yer alan gar ve istasyonlarda aktif olarak kullanıldığını belirten Bakan Uraloğlu, “Günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcı erişim sağlıyor. Bugüne kadar toplam 124 bin 713 vatandaşımız bu hizmetten faydalandı.” dedi.

Dijitalleşmenin ve internet kullanımının günümüzde taşıdığı öneme değinen Bakan Uraloğlu, mobil cihazların yaygın kullanımı ve bilgiye hızlı erişim ihtiyacı, interneti vazgeçilmez kıldığını belirterek, "Kamusal alanlarda internet erişimi artık temel bir ihtiyaç. Bu doğrultuda, TCDD'nin gar ve istasyonlarında sunduğumuz ücretsiz Wi-Fi hizmeti, dijitalleşme vizyonumuzun bir parçası olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor.” diye konuştu.

Kamusal hizmette dijital dönüşümün bir sonucu olarak kamusal alanlarda internet erişiminin artık temel bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, iş insanlarının ve girişimcilerin seyahat ederken de işlerini takip edebilmelerine olanak sağlandığına dikkat çekerek, "Wi-Fi hizmetiyle iş dünyasına da destek verdiklerini söyledi.

TCDD Wi-Fi hizmetinin yüksek güvenlik önlemleri ile sunulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Bakan Uraloğlu, "TCDD’nin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda, Wi-Fi hizmetini tüm gar ve istasyonlara yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Dijital dönüşüm projelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden Uraloğlu, “Dijitalleşme sürecinde yenilikçi adımlar atarak yolcularımıza daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz. Amacımız, TCDD’yi modern ulaşımın öncüsü yapmak ve vatandaşlarımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak. Biz her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. TCDD Wi-Fi hizmetiyle ulaşımı daha konforlu, modern ve verimli hale getiriyoruz.” dedi

Bakan Uraloğlu, uluslararası standartlarda sunulan hizmetle sadece Türkiye’nin değil, turistlerin de faydalanabileceği modern bir altyapı kurduklarını sözlerine ekledi.