Dijitalleşmeyle birlikte kamu hizmetlerine erişimin kolaylaşmasını fırsat bilen dolandırıcılar bu sistemler üzerinden yeni yöntemler geliştirmeye başladı. Özellikle trafik cezaları ve ücretli geçiş sistemleri gibi gündelik hayatın parçası haline gelen kamu hizmetleri, son dönemde siber dolandırıcıların öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. İSTANBUL (İGFA)

Siber dolandırıcılar, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün adını ve kurumsal kimliğini taklit ederek gönderilen sahte SMS’lerle vatandaşları tuzağa düşürüyor. “Ödenmemiş geçiş ücreti” bahanesiyle kişisel bilgileri ve kredi kartı verilerini çalmayı hedefleyen bu dolandırıcılık yöntemine karşı uzmanlar, yalnızca resmi kanallardan işlem yapılmasını öneriyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) adını kullanarak gönderilen sahte SMS’ler, “24 saat içinde ödeme yapmazsanız cezai işlem uygulanacak” gibi panik yaratıcı ifadelerle vatandaşları sahte ödeme sitelerine yönlendiriyor. Bu sitelerde T.C. kimlik numarası, araç plakası ve kredi kartı bilgileri talep edilerek kişisel veriler ele geçiriliyor.

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, dolandırıcıların profesyonel dil, kurumsal tasarımlar ve “gov.tr”yi taklit eden sahte URL’ler kullanarak güven istismar ettiğini belirtti. Akkoyunlu, bu mesajların zaman baskısı yaratarak kullanıcıları düşünmeden işlem yapmaya ittiğini vurguladı.

DOLANDIRICILARIN YÖNTEMLERİ VE KORUNMA YOLLARI

Dolandırıcılar, resmi logolar ve gerçekçi web adresleriyle vatandaşları kandırıyor. Özellikle trafik cezaları, otoyol geçiş ücretleri ve vergi borçları gibi konuları hedef alan bu saldırılar, maddi kayıplara yol açabiliyor.

Akkoyunlu, vatandaşları yalnızca e-Devlet, KGM’nin resmi sitesi (kgm.gov.tr) ve bankaların mobil uygulamaları gibi güvenilir platformlardan işlem yapmaya çağırdı.

Ayrıca, aile ve yakın çevrenin bilinçlendirilmesinin dijital güvenlik için kritik olduğunu ifade etti.

KENDİNİZİ KORUMAK İÇİN 5 ÖNERİ

Resmi logoların veya e-posta adreslerinin varlığı, mesajın güvenilir olduğunu kanıtlamaz.

PDF veya resmi belge gibi görünen dosyalar sahte olabilir; kaynağı doğrulamadan açmayın.

Tanımadığınız kişilerden gelen e-postalara yanıt vermeyin; “çok iyi” görünen teklifler genellikle dolandırıcılıktır.

Bilgileri resmi kurumların web sitelerinden teyit edin ve birden fazla kaynaktan doğrulama yapın.

Tüm cihazlarınızda kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlayan bir antivirüs programı kullanın.