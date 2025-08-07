Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli okulda yapılan yenileme ve düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Özellikle okul idarecilerinin gönüllü katkılarıyla gerçekleştirilen sıra, masa onarımı ve sınıf boyama gibi işlemler takdir topladı.

Öğretmenlerin, eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik gösterdikleri özverili çaba, ziyaret heyeti tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, başta Okul Müdürü Ahmet Güven olmak üzere çalışmalara katkı sunan tüm öğretmenlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak : PHA