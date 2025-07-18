150 yıla yaklaşan tecrübesi ve “Savunma sanayi alanında bir teknoloji şirketi olmak” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren SARSILMAZ, 22–27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (IDEF 2025) iddialı bir konseptle katılıyor. İSTANBUL (İGFA) - İleri teknoloji ürünü yeni silahlarını IDEF 2025’te ilk kez sektör profesyonelleriyle tanıştırmaya hazırlanan SARSILMAZ, bünyesinde bulunan stratejik iştiraklerle birlikte katılacak.

Türkiye’nin 20 MM’lik ilk burun topunun üreticisi olan, SARSILMAZ ile TUSAŞ ortaklığıyla kurulup tamamen Türk mühendislerince Ar-Ge ile geliştirilen ve seri üretime geçen ve Türkiye’nin ihtisas top fabrikası olan TR Mekatronik; Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri konusunda uzmanlaşmış ve alanında sektör liderlerinden olan BEST Defence; yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk robotik silah sistemlerinden SARBOT’un yaratıcısı ileri teknoloji firması LA2 DYNAMICS; MIM (Metal Enjeksiyon Kalıplama) teknolojisi ile hassas döküm alanlarında yüksek yetkinliğe sahip, sektörün öncü firmalarından UNİMETAL, Türkiye’de uluslararası standartlarda hafif silah mühimmatı ve yivsiz tüfek fişeği üreten BPS, IDEF 2025’te yerini alacak. SARSILMAZ, bu stratejik iş ortaklarıyla birlikte yalnızca ürün değil; vizyon, teknoloji ve milli gücü temsil eden entegre bir savunma ekosistemini sahaya taşıyarak IDEF 2025’te fark yaratmaya hazırlanıyor.

BİR ORDU İÇİN SADECE SARSILMAZ YETER

Bir ordunun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikte ürün gamına sahip olan SARSILMAZ, bünyesinde bulunan şirketlerin kendi alanlarındaki uzmanlıklarının katkılarıyla oluşturduğu yeni nesil, entegre silah ve sistem çözümlerini ilk kez IDEF 2025’te kamuoyunun önüne çıkartacak.

SARSILMAZ, hava savunma sistemlerini desteklemeye yönelik yeni ürünleriyle Türkiye’nin savunma sanayi vizyonuna yön veren bir aktör olarak, ulusal stratejik planlara paralel üretim yapıyor. Kendi alanında önemli bir boşluğu dolduran SARSILMAZ ürünleri, Türkiye’yi sadece silah alanında değil, teknolojik bağımsızlık yolunda da önemli bir ithalat yükünden kurtarmayı hedefliyor.

SARSILMAZ, özellikle dünyadaki son çatışmaların ortaya çıkardığı güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek yeni nesil silah ve silah sistemleriyle, sektördeki iddiasını ve öncülüğünü IDEF’te bir kez daha ortaya koyacak.

SARSILMAZ’ın saha bildirimleriyle sürekli geliştirdiği silah gamının yeni ihracat imkanlarını da birlikte getirmesi bekleniyor.