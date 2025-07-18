Geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyesi Halil İzci’nin de CHP grubuna katılmasının ardından CHP’nin Belediye Meclisi’ndeki üye sayısı 22’ye yükseldi.



Başkan Vekilliğine Ufuk Bayır seçildi

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’nin görevinden uzaklaştırılması nedeniyle Belediye Meclisi, başkan vekilliği seçimi için olağanüstü toplandı. Yapılan oylamada CHP Belediye Meclis Üyesi Ufuk Bayır, 22 oy alarak Belediye Başkan Vekili seçildi. Başkan Vekilliği seçiminin ardından AK Parti sıralarından dikkat çeken bir istifa geldi.



Kazım Tanrıverdi: “Tutdere’ye vurulan pranga Adıyaman’a vurulmuştur”

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kazım Tanrıverdi, seçim sonrası yaptığı açıklamayla CHP’ye geçtiğini duyurdu. Tanrıverdi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Tutdere’ye vurulan pranga, Adıyaman’a vurulmuş olarak görüyorum. O nedenle onun yanındayım ve onun emaneti olan Ufuk Bayır’ın yanındayım.”



Meclis aritmetiği değişti

Kazım Tanrıverdi'nin CHP'ye geçmesiyle birlikte Belediye Meclisi'nde parti gruplarının sandalye dağılımı şu şekilde oluştu:



CHP: 22

AK Parti: 9

Yeniden Refah Partisi: 1



Bu değişim, Belediye Meclisi’nde CHP'nin mutlak çoğunluğunu pekiştirirken, Başkan Vekilliği seçiminden sonraki siyasi dinamikler açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA