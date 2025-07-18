Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikada yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerce gerekli güvenlik önlemleri alınırken, yapılan incelemelerde patlamanın kimyasal içerikli olduğu belirlendi. Patlamada yaralanan 3 işçi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, ikinci organize sanayi bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Yavuz, yaralı işçilere acil şifalar diledi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vali Yavuz, Fabrikada kimyasal maddelerin depolandığı alanda meydana gelen patlamada yaralanan işçileri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kaynak : PHA