Toplantıya Adıyaman Valisi Sayın Dr. Osman Varol başkanlık etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Efe Kılınç ve ilçe kaymakamları da katılım sağladı. Görüşmelerde, 6 Şubat depreminde ev ve ahırları zarar gören kırsal bölgelerde hayvancılığı teşvik etmek amacıyla köylerde yapımı başlayan yeni ahırlar ele alındı.

Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde sahipsiz hayvanların toplanması, korunması, bakımı ve rehabilitasyonu için alınacak tedbirler değerlendirildi. İl genelindeki ilçelerde devam eden kamu yatırım ve projelerin mevcut durumu, konut teslim süreçleri ve vatandaşlardan gelen talepler de toplantının gündem konuları arasında yer aldı.

Toplantı sonucunda, afet sonrası yeniden inşa faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğü ve hayvancılık ile hayvan refahına yönelik çalışmaların eş güdüm içerisinde devam edeceği vurgulandı.

Kaynak : PHA