Teklifte bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ay ve 2026 yılı içinse gerçekleşen enflasyon oranında artış önerildi.

Toplantı Çalışma Bakanlığı'nda Yapıldı

Kamu işçileri ile hükümet arasında yürütülen toplu sözleşme sürecinde taraflar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 11.00’de yeniden masaya oturdu. Görüşmelere Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları işçi tarafını temsilen katıldı.

İlk Teklif Yüzde 17’ydi, Üçüncü Teklifle Yüzde 24’e Çıkarıldı

İşveren tarafı, daha önce 2025’in ilk 6 ayı için sunduğu yüzde 17’lik zam teklifini yüzde 24’e yükseltti. İkinci 6 ay için ise daha önce önerilen yüzde 10’luk zam oranı yerine, "gerçekleşen enflasyon oranı" temel alınarak artış yapılması teklifi getirildi.

2026 Zamları Enflasyona Göre Belirlenecek

İşveren tarafı, 2026 yılı için daha önce sunduğu yüzde 7 ve yüzde 5'lik zam teklifini de geri çekerek, bu yıl için de her iki 6 aylık dönem için gerçekleşecek enflasyon oranında ücret artışı yapılmasını önerdi. Böylece teklif daha esnek ve enflasyonla paralel hale getirildi.

HABER: TEKHA

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