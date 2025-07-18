6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyamanlı 100 nişanlı çift için umut dolu bir adım atıldı. Konya’dan, yaklaşık 30 milyon lira değerinde çeyiz desteğiyle dolu 8 yardım tırı, bu özel çiftlerin toplu düğün organizasyonu için yola çıktı.

Düğünler İçin Dev Çeyiz Desteği

Toplu düğün etkinliği kapsamında gönderilen tırlarda, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin ihtiyaç duyacağı mobilya, beyaz eşya ve çeşitli çeyiz eşyaları yer alıyor. Hayırseverler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan bu yardım, yeni hayat kuracak genç çiftler için büyük anlam taşıyor.

Depremzedeler İçin Moral ve Destek

Konya’dan yola çıkan yardım tırları, sadece maddi destek değil, aynı zamanda moral kaynağı oldu. Bu anlamlı organizasyon, depremde büyük kayıplar yaşayan çiftlerin hayatlarına yeniden umutla başlamalarına yardımcı olacak.

Mehmet IRMAK - KONYA / TEKHA