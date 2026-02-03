Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde düzenlenecek anma törenleri için hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla, vatandaşların anma programlarına sorunsuz katılımı için ulaşım ücretsiz olacak, sosyal destek ve özel anma alanları sağlanacak.

5 Noktadan Ücretsiz Ring Seferleri

Anma programlarının sağlıklı yürütülmesi amacıyla ulaşım planlaması yapıldı. 6 Şubat gecesi saat 01.00 itibarıyla; K20 Konteyner Kent, Türkiye Petrolleri, İndere TOKİ, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Örenli TOKİ bölgelerinden kalkacak otobüsler, vatandaşları Eski Valilik, Yeni Valilik, Migros ve Dursun Çavuş kavşaklarına ulaştıracak.

Gün boyu belediyeye ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Yeni Mezarlık ve Karapınar Mezarlığı güzergâhlarında araçlar yarım saatte bir sefer yapacak. Şehir içi özel kooperatifler de kendi hatlarında ücretsiz taşıma sağlayacak.

Sosyal Destek: 20 Bin Kişilik İkram ve Kışlık Malzeme

Belediye, anma programına katılan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan hazırlıklara göre:

15 bin Türk bayrağı ve 10 bin karanfil dağıtılacak.

2 bin atkı ve 2 bin bere vatandaşlara ulaştırılacak.

Sabah 15 bin kişilik sıcak çorba ikramı yapılacak.

Öğle saatlerinde Yeni Mezarlık ve Karapınar Mezarlığı'nda etli pilav ve ayran ikram edilecek.

Kent Meydanında 'Unutma' Alanları Oluşturuldu

Depremin izlerini ve toplumsal hafızayı canlı tutmak amacıyla kent meydanında 'Unutma' temalı özel alanlar hazırlandı. Profesyonel ekipler, fotoğraf ve röportaj çekim noktalarını düzenledi.

Kent Genelinde Temizlik ve Hazırlık Çalışmaları

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve bulvarlarda yıkama, süpürme ve genel temizlik çalışmaları yürütüyor. İbadethanelerde de titiz bir temizlik gerçekleştiriliyor.

Başkan Tutdere: 'Acımız İlk Günkü Gibi Taze, Dayanışmamız Daimdir'

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hazırlıkları şöyle açıkladı:

'Adıyaman Belediyesi olarak hemşehrilerimizin bu zor gününde yanlarında olmak, acılarımızı birlikte göğüslemek ve yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın anma alanlarına ve mezarlıklara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ulaşım ağımızı seferber ettik. O gece ve gün boyunca ikramlarımızla, dualarımızla ve dayanışma ruhumuzla sahada olacağız. Bu toprakların acısını da umudunu da birlikte paylaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük vefada omuz omuza olmaya davet ediyorum.'

