Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin üçüncü yıldönümü dolayısıyla kapsamlı bir mesaj yayımladı. Tosun, mesajında depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, yakınlarına ve tüm milletimize sabır diledi.

'Üç Yılda Acı ve Dayanışmayı Bir Arada Yaşadık'

Tosun mesajında, '6 Şubat 2023'te yaşadığımız ve milletimizin hafızasında derin izler bırakan depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Bu büyük afet, yalnızca şehirlerimizi değil; hayatlarımızı, alışkanlıklarımızı ve geleceğe dair umutlarımızı da derinden etkilemiştir. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına ve aziz milletimize bir kez daha sabır diliyorum' ifadelerini kullandı.

Üç yılın, acının yanında dayanışmayı; kaybın yanında umudu; yıkımın yanında yeniden ayağa kalkma iradesini büyüttüğü bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Tosun, 'Devletimizin güçlü iradesi, milletimizin sarsılmaz birlik ruhu ve eğitim camiamızın fedakarlığıyla Adıyaman'da eğitim, yeniden inşa edilen bir gelecek alanına dönüşmüştür' ifadelerine yer verdi.

'Eğitimde Yeniden İnşa ve Gelişim'

Tosun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimin sürekliliğini esas alan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek şunları aktardı:

'Okullarımızı yalnızca fiziki yapılar olarak değil; öğrencilerimizin kendini güvende hissettiği, sağlıklı ve nitelikli eğitim ortamları olarak ele aldık. Bu doğrultuda, deprem sonrasında 104 yeni okulu (1.140 derslik) eğitim öğretime açtık. Depremde hasar alan 21 okulumuzu (414 derslik) güçlendirerek yeniden hizmete sunduk. Böylece toplamda 125 okulu (1.554 derslik) yeniden eğitime kazandırmış olduk.'

'İkili Eğitim Sayısında Büyük Düşüş'

Deprem öncesinde ilde 47 okulun ikili eğitim yaptığını hatırlatan Tosun, deprem sonrası bu sayının 137'ye yükseldiğini söyledi. Ancak yapılan yeni inşaatlar ve güçlendirmeler sayesinde bugün ikili eğitim yapan okul sayısının 9'a düştüğünü belirtti. Tosun, 'Böylece yalnızca bir iyileşme sürecini değil; öğrencilerimizin daha düzenli, daha sağlıklı ve daha nitelikli eğitim ortamlarına kavuşmasını da birlikte başardık. Önümüzdeki dönemde tüm okullarımızda tekli eğitime geçmeyi hedefleyerek, kalıcı bir normalleşmeyi sağlamayı amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Psikososyal Destek ve Eğitim Camiasının Fedakarlığı'

Tosun, fiziki iyileşmenin yanı sıra öğrenciler ve öğretmenlerin psikososyal iyilik hâlinin desteklenmesinin de öncelikli sorumlulukları arasında olduğunu vurguladı. 'Kendileri de depremzede olmasına rağmen, zor zamanlarda öğrencilerimizin yanında yer alan; yalnızca akademik gelişimlerine değil, sosyal ve duygusal iyilik hâllerine de rehberlik eden öğretmenlerimiz, öğrenme azmini kaybetmeyen öğrencilerimiz ve eğitime sahip çıkan velilerimiz, bu sürecin en güçlü unsuru olmuştur' ifadelerine yer verdi.

'Değer Temelli Eğitim ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'

Tosun, depremlerin eğitimin sadece bilgi aktarımı değil, değer temelli yaklaşımın da önemini ortaya koyduğunu ifade etti. 'Bu doğrultuda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli rehberliğinde; bilgiyi değerle, başarıyı erdemle bütünleştiren bir eğitim anlayışını kararlılıkla sürdürmekteyiz. Hedefimiz, yaşanan süreçlerden gerekli dersleri çıkarabilen; sorumluluk bilinci gelişmiş, toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler yetiştirerek geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine inşa etmektir' dedi.

'Ortak Hafızamızı Diri Tutacağız'

Mesajını, depremlerin sene-i devriyesinde yaşanan acıları unutmadan, ortak hafızayı diri tutarak ve geleceğe dair sorumlulukların bilinciyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek tamamlayan Tosun, 'Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin' ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE