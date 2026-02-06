6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da anma programı düzenlendi. Programa katılan binlerce kişi, depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de gerçekleştirilen 'Sessiz Yürüyüş' kapsamında eski Devlet Hastanesi önünde toplanarak Saat Kulesi'ne kadar yürüdü, yaşamını yitiren vatandaşları andı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

'Enkazın Altında Sadece Yitirdiğimiz Canlar Değil, Bu Sistem de Kaldı'

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Hatimoğulları'nın 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece yaşanan depremlerin milyonlarca insanın hayatını etkilediğini dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

'Bugün 6 Şubat. 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece... Yani bu saatlerde, birazdan 04.17'de bütün dünya durdu. Milyonlar için hayat durdu. Milyonlar için iki deprem, yaklaşık 2 dakika devam eden sarsıntıda on binlerce yurttaşımız yaşamını kaybetti. Sayısız binalar, kentler yıkıldı, mahalleler yıkıldı. Ve o enkazın altında sadece yitirdiğimiz canlar kalmadı. Bu düzen kaldı, bu sistem kaldı. İnsan yaşamını önemsemeyen sistem kaldı o yıkıntıların altında.

'Unutmayacağız, Unutturmayacağız'

'Ben burada Adıyaman'da, buradan, 11 ilimizi etkisi altına alan depremde yaşamını kaybeden bütün canlarımızı saygıyla, minnetle anıyorum. Onları unutmayacağız, onları unutturmayacağız. Çünkü onları unutursak, onları unutturursak daha büyük felaketlerde daha büyük can kayıplarımız olur. Unutmamak, önlem almak için bir uyarıdır. Unutmamak, gelecek için bir uyarıdır.

'Ders Çıkarmak Gerekiyor'

'Yaklaşık 3'te 2'si fay hattı üzerinde olan ülkemiz ne yazık ki birçok kentimiz depreme ve doğal afetlere karşı güvenli değil, önlem alınmıyor. Daha büyük felaketleri yaşamamak için 6 Şubat depreminden ders çıkarmak gerekiyor.

'Çığlıklar Kulaklarımızda'

'Hâlâ o enkaz altında 'Sesimizi duyan var mı?', 'Üşüyoruz, bizi kurtarın' diyen çığlıklar kulaklarımızda. Sen buna tanıklık eden milyonlarca insanın kulağından bu ses ölene dek gitmeyecek.

'Yenisini Bizler Kurmalıyız'

'İşte bizler, bu sistemin insanı yok sayan, yaşamı yok sayan, yaşamı hiçe sayan bu sistemin enkaz altında kaldığını biliyoruz. Ama yenisini bizler kurmalıyız. Büyük bir dayanışma örneği gördük. Sesimizi duyan toplum oldu, sesimizi duyan kadınlar oldu, sesimizi duyan Alevi toplumu oldu, sesimizi duyan Türkiye'nin dört bir yanından farklı halklardan ve inançlardan insanlar oldu. Ama devlet sesimizi duymadı. Hâlâ aileler adalet peşinde koşuyor. Hâlâ aileler adalet nöbetlerinde.'

Kaynak : PERRE