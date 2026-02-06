6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hastanede anma programı gerçekleştirildi. Cuma namazı öncesinde düzenlenen Mevlüt programında, depremde yaşamını yitiren sağlık personelleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Anma programına İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Başhekim Prof. Dr. Kasım Turgut ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.
Cuma namazı ve Mevlüt programının ardından katılımcılara helva ikramında bulunuldu.
Öte yandan poliklinik girişinde oluşturulan anma alanında da dualar edildi. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına karanfiller bırakıldı.
Düzenlenen programda, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları saygı, rahmet ve minnetle anıldı.
Kaynak : PERRE