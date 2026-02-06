Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Hallaç, mesajında 6 Şubat depremlerinin yalnızca büyük bir acı değil, aynı zamanda şehirlerin nasıl inşa edilmesi gerektiğine dair önemli dersler barındırdığını ifade etti. Deprem gerçeğinin; bilimden uzak, denetimsiz, plansız ve kuralsız yapılaşmanın ne denli büyük felaketlere yol açabileceğini açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Hallaç, güçlü şehirlerin ancak sağlam yapılar ve bilinçli bir toplumla mümkün olabileceğini vurguladı.

Başkan Hallaç mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Depremi unutmadık, unutturmuyoruz. Bugün burada olmamızın amacı yalnızca geçmişi anmak değil, geleceğimizi güvence altına almaktır. Yaşanan bu büyük afet, şehirlerimizi bilimsel veriler ışığında, mühendislik ilkelerine uygun ve planlı bir şekilde inşa etmemiz gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Kahta Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, kentimizi daha güvenli ve dirençli hale getirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.'

Kaçak yapılaşma ve plansız şehirleşmenin ciddi riskler barındırdığına dikkat çeken Başkan Hallaç, Kahta genelinde kaçak yapıların tespitine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, mühendislik kurallarına aykırı yapılaşmaya kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

Hallaç, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

'Güvenli ve yaşanabilir bir şehir ancak ortak sorumluluk bilinciyle inşa edilebilir. Kahta'yı depreme dayanıklı, planlı ve güvenli bir kent haline getirmek için bilimsel verileri rehber edinerek, teknik kurallardan taviz vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz.'

Mesajının sonunda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, şu ifadelere yer verdi:

'6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin, bizleri bir daha böyle büyük acılarla sınamasın.'

