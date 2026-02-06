6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerin üçüncü yıldönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Yeni Mezarlık Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Programa Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler okundu ve dualar edildi. Etkinlikte, depremde kaybedilen vatandaşların anısına birlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

Valilik yetkilileri, program sırasında deprem şehitleri için rahmet, minnet ve özlem dileklerinde bulunurken, hayatını kaybeden vatandaşların ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını temenni etti.

Yeni Mezarlık Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programı, depremde yaşamını yitiren vatandaşların anısına yapılan resmi anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : PERRE