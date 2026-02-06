6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da anma programı düzenlendi. Programa katılan binlerce kişi, depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de gerçekleştirilen 'Sessiz Yürüyüş' kapsamında, Adıyaman Valiliği'nden Saat Kulesi'ne kadar yürüyerek yaşamını yitiren vatandaşları andı.

Gerçekleştirilen programda, depremin simge noktalarından biri haline gelen Adıyaman Saat Kulesi önünde binlerce kişi toplandı. Anmaya; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Av. Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman Valiliği önünde toplanan katılımcılar, saatlerin üç yıldır 04.17'yi gösterdiği Saat Kulesi'ne kadar kol kola girerek yürüdü.

Program kapsamında ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu. Ardından depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar okundu.

Programda, 'Sesimi duyan var mı?' sloganları yükselirken tekbirler getirildi. Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedelerin yürüyüş sırasında duygusal anlar yaşadığı gözlenirken, gökyüzüne dilek balonları da bırakıldı.

Programın sonunda vatandaşlar anma noktasına karanfiller bıraktı.

