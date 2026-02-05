Anı defterine duygu yüklü mesaj

Özgür Özel, anı defterine yazdığı mesajda, 6 Şubat depremlerinde yitirilen canları rahmetle ve derin bir hüzünle andığını belirterek, geçen üç yıla rağmen deprem bölgesinde sorunların ve ihtiyaçların sürdüğünü yerinde gördüklerini ifade etti.

Özel mesajında, 'Depremin üçüncü yıl dönümünde geçen yıl olduğu gibi yine Adıyaman'dayız. Günlerdir deprem bölgesinde vatandaşlarımızın dertlerini dinliyor, acılarını paylaşıyoruz. Aradan geçen 3 yıla rağmen sorunların ve ihtiyaçların devam ettiğini yerinde gördük' ifadelerine yer verdi.

Tutdere ve belediyelere teşekkür

CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman Belediyesi'nin ve diğer belediyelerin kentte yürüttüğü çalışmalara da değinerek, Abdurrahman Tutdere ve ekibinin gayretlerine dikkat çekti. Ülkenin dört bir yanından belediyelerin Adıyaman'a sunduğu hizmetlere memnuniyetle tanıklık ettiklerini belirten Özel, 'Bu şehirde kim taş üstüne taş koymuşsa Allah ondan razı olsun. Yaraları tamamen sarmak, Adıyaman'ı ayağa kaldırmak hem devletin hem de siyasetin bu topraklara olan borcudur' dedi.

'Birlik ve beraberlik en büyük gücümüz'

Adıyaman'ın yalnız bırakılmadığını vurgulayan Özel, dayanışma mesajı vererek, 'Birliğimiz ve beraberliğimiz her türlü zorluğu aşmamızdaki en büyük gücümüz olacak. Adıyaman'ı yalnız bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız' ifadelerini kullandı.

Zeydan Karalar açıklaması

Özel, ziyaret sırasında basın mensuplarının, tahliye kararı verilen Zeydan Karalar ile ilgili sorusunu da yanıtladı. Karalar'ın tahliyesinin 212 gün sonra gerçekleştiğini hatırlatan Özel, bunun bugün için doğru bir karar olduğunu ancak 212 gün boyunca büyük bir haksızlık yaşandığını söyledi.

Özel, 'Zeydan Bey'i 212 gün Adana'ya hizmetten alıkoyan ne varsa Adana'ya ihanettir ve büyük bir haksızlıktır. Yarından itibaren görevinin başına dönecek, kaldığı yerden devam edecektir' dedi.

'Esas olan tutuksuz yargılamadır'

CHP Genel Başkanı Özel, hukuki sürece ilişkin değerlendirmesinde ise tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiğini vurguladı. 'Yargılanmaktan çekindiğimiz ve veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur' diyen Özel, kendine güvenen bir yargı sisteminin tutuksuz yargılama yapması ve sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Özel, 20 Şubat itibarıyla açıklanacak hukuki karar sürecinin tüm belediye başkanları ve belediye çalışanları için de adil ve eşit şekilde uygulanmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak : PERRE