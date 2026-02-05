'O karanlık gece unutulmadı'

Depremin yaşandığı ilk gecenin hafızalardan silinmesinin mümkün olmadığını belirten Resul Taşkın, açıklamasında 11 ili etkileyen felaketin Adıyaman'da da binlerce cana mal olduğunu hatırlattı. Taşkın, 'O gece yalnızca binalar değil, umutlar da yıkıldı. Enkazların altından yükselen yardım çığlıkları, çaresizlik ve sabaha ulaşma mücadelesi hâlâ yüreğimizde ilk günkü ağırlığıyla duruyor' ifadelerini kullandı.

'Dayanışma asla unutulmayacak'

Depremin hemen ardından ortaya konulan dayanışmaya dikkat çeken Taşkın, Adıyaman'a ilk ulaşan Şanlıurfa ve Siverek halkı başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanından ve dünyanın farklı noktalarından gelen yardımların unutulamayacağını vurguladı. Taşkın, 'Bizlerle ekmeğini, suyunu ve umudunu paylaşan herkese minnettarız. Bu kardeşlik ve fedakârlık, milletimizin ne kadar büyük bir yüreğe sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ne kadar dua etsek azdır' dedi.

Devletin deprem sonrası yürüttüğü çalışmalara da değinen Resul Taşkın, sahada sergilenen çabanın yaraların sarılmasında önemli rol oynadığını belirtti. Taşkın, 'Devletimizin tüm imkânlarıyla sahada olması, ailelerimize sağlanan destekler ve hızla yükselen konutlarla birlikte insanlarımız yavaş yavaş deprem psikolojisini üzerinden atmaya başlamıştır. Teslim edilen konutlar sadece birer yapı değil, yeniden kurulan hayatların ve tazelenen umutların simgesidir' değerlendirmesinde bulundu.

'Adıyaman yeniden filizleniyor'

Adıyaman'ın her geçen gün normale dönüş yolunda ilerlediğini kaydeden Taşkın, kayıpların acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini ancak birlik ve sabırla şehrin yeniden ayağa kaldırılacağını söyledi. 'Birlik, dayanışma ve kararlılıkla Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak hepimizin ortak sorumluluğudur' ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Resul Taşkın, hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, geride kalan ailelere sabır diledi. Taşkın, '6 Şubat'ı unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha ifade ediyorum' sözleriyle mesajını tamamladı.

Kaynak : PERRE