'6 Şubat'ta her şey değişti'

Mustafa Kamış, 6 Şubat sabahına büyük bir acıyla uyandıklarını belirterek, 'Ülkemizde 6 Şubat'ta her şey değişti. Büyük bir acıyla uyandık. Feryatlar hâlâ kulaklarımda' ifadelerini kullandı. Depremin ilk saatlerinde kendilerini arayan ilk isimlerden birinin iş insanı Hüseyin Teke olduğunu belirten Kamış, bu telefonun kendisi için unutulmaz olduğunu vurguladı.

'Geçmiş olsun dedi, yardımlar yola çıktı'

Kamış, Hüseyin Teke'nin deprem sabahı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve hiçbir bekleme olmaksızın yardım organizasyonunu başlattığını anlattı. Teke'nin, 'Biz gerekeni yapıyoruz, araçlar yardım malzemeleriyle yola çıkıyor. Ben geç gelebilirim ama bu arada nakit göndermek istiyorum, oradaki muhtaç ailelere verin' dediğini aktardı.

Enkaz başlarında gece gündüz çalışma

Ankaralı bir ekibin de depremden bir gün sonra Kahramanmaraş Pazarcık, Gölbaşı, Adıyaman ve Kahta'da kurtarma ekiplerine malzeme dağıttığını ifade eden Kamış, depremin üçüncü gününe kadar gece gündüz Adıyaman'da enkaz başlarında bulunulduğunu söyledi. Kamış, Hüseyin Teke'nin 'imkânlar dâhilinde Adıyamanlı olarak bana ne düşerse yapacağım' diyerek sahadan ayrılmadığını belirtti.

Kahta'da nakit destek, sahada varlık

Depremin dördüncü gününde Hüseyin Teke'nin Kahta'ya gelerek gününü çalışan vatandaşlara ve gençlere nakit para desteğinde bulunduğunu ifade eden Kamış, Teke'nin sadece yardım dağıtmakla kalmayıp sahada olmaya devam ettiğini kaydetti.

'Dünyayı iyilik kurtaracak'

Kamış, Hüseyin Teke'nin sık sık 'Dünyayı iyilik kurtaracak' sözünü dile getirdiğini aktararak, bu anlayışın sahadaki çalışmaların temelini oluşturduğunu ifade etti.

Hasar gören iş yerlerine özel destek

Kamış, MUSİAD ekibiyle birlikte Adıyaman'da hasar gören iş yerlerinin incelendiğini, özellikle matbaa cihazları ve promosyon işi yapan işletmelerin tespit edilerek yeni cihaz alınabilmesi için nakit destek sağlandığını belirtti. Bu çalışmaların ardından gıda ve kıyafet yardımlarının da devam ettiğini aktardı.

'Rahatını bozdu, kimseyi yalnız bırakmadı'

Deprem sürecinde Adıyamanlı hemşirelerin de yalnız bırakılmadığını ifade eden Kamış, Hüseyin Teke'nin tüm bu süreçte kendi rahatını bir kenara bırakarak sahada olduğunu vurguladı.

Mustafa Kamış, yazısını 'Bu zor günlerde Adıyaman'ın yanında olan, elini taşın altına koyan Hüseyin Teke Başkanıma teşekkür ediyorum' sözleriyle tamamladı.

