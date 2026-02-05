'Acının tarifi yoktur'

Mahmut Ergen, mesajında 6 Şubat 2023'te 11 ilde yaşanan büyük yıkımı hatırlatarak, binlerce insanın hayatını kaybettiğini vurguladı. Hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Ergen, 'Acının tarifi yoktur; acı yaşandığı yerde yakar, yüreğe düşer. Geride kalan ailelerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun' ifadelerini kullandı.

'O gecenin sesleri hâlâ kulaklarımızda'

Depremi bizzat yaşayan bir vatandaş olarak o gecenin unutulmasının mümkün olmadığını dile getiren Ergen, enkaz altındaki çığlıkların, yarım kalan hayatların ve gözü yaşlı çocukların hafızalardan silinmediğini belirtti. 'O gün umutlar enkaz altında kaldı. Rabbim milletimize bir daha böylesine büyük acılar yaşatmasın' dedi.

'Devlet ilk andan itibaren sahadaydı'

Felaketin ardından devletin tüm imkânlarıyla deprem bölgelerinde büyük bir seferberlik başlattığını vurgulayan Ergen, arama-kurtarma çalışmalarından barınmaya, sosyal desteklerden kalıcı konutlara kadar her alanda yoğun bir çaba gösterildiğini söyledi. Yeniden inşa sürecinin önemine dikkat çeken Ergen, bu sürecin depremzedeler için hayata tutunmanın temel adımı olduğunu ifade etti.

'TOKİ konutları umudun simgesi oldu'

Başta Adıyaman olmak üzere Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'la birlikte 11 ilde yükselen TOKİ konutlarına değinen Mahmut Ergen, bu yapıların yalnızca betonarme binalar olmadığını belirtti. Ergen, 'Bu konutlar, depremzede vatandaşlarımız için yeniden hayata tutunmanın ve geleceğe umutla bakmanın simgesi olmuştur. Kısa sürede tamamlanan ve güven veren bu yapılar, devletin vatandaşını yalnız bırakmadığının en somut göstergesidir' diye konuştu.

Murat Kurum'a teşekkür

Ergen, Murat Kurum'un deprem bölgesindeki çalışmalara öncülük ettiğini belirterek, sahayı yakından takip eden, çözüm odaklı ve kararlı bir anlayış sergilendiğini vurguladı. Vatandaşların taleplerinin birebir dinlendiğini ifade eden Ergen, bu özverili çalışmalar için Kurum'a teşekkür etti.

'Devlet-millet dayanışmasıyla yaralar sarılıyor'

Mesajının sonunda Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Mahmut Ergen, devlet-millet dayanışmasının önemine dikkat çekti. Ergen, 'Yaralarımızı birlikte saracağız. 6 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız' ifadeleriyle mesajını tamamladı.

Kaynak : PERRE