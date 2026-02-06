Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programa; kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmet ve dualarla anıldı.

Programın açılış bölümünde, depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Anma programında yapılan konuşmalarda, afetin toplumda bıraktığı derin izlere dikkat çekilirken, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun önemine vurgu yapıldı.

Programda konuşan Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, 6 Şubat depremlerinin milletin hafızasında silinmeyecek izler bıraktığını belirterek, yaşanan büyük felaket karşısında sergilenen dayanışma ve yardımlaşma anlayışının, toplumun en güçlü yönlerinden biri olduğunu ifade etti.

Anma programı kapsamında deprem felaketine ithafen hazırlanan şiirler okundu, müzik dinletileri sunuldu. Duygusal anların yaşandığı program, 6 Şubat depremlerini konu alan sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Program, hayatını kaybeden vatandaşlar için edilen duaların ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE