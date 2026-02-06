Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı yerin yaklaşık 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Geçmiş olsun Erzincan' ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, bölgede saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaynak : PERRE