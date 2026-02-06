Besni'de depremde hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenlendi.

Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan ve Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı.

Mezarlık ziyaretinin ardından Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan ve Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan hayatını kaybeden vatandaşlar için Dr. Necip Öztürk Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif ve hatim duası programına katıldı. Programda depremde vefat eden vatandaşlar dualarla anıldı.

Kaynak : PERRE