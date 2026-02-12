Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldığı açıklamada, 'Kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yağış anında yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.' ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman genelinde bugün ve yarın hava sıcaklıkları şu şekilde;

12 Şubat 2026 Perşembe Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 7/ 11

Besni: 5/ 11 Derece

Çelikhan: 2/ 8

Gerger: 6/ 9 Derece

Gölbaşı: 6/ 9 Derece

Kahta: 8 / 10 Derece

Samsat:6/ 12 Derece

Sincik: 4 / 6 Derece

Tut: 6 / 8 Derece

13 Şubat 2026 Cuma Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 10 / 14

Besni: 5/ 7 Derece

Çelikhan: 4 / 10

Gerger: 8/ 12 Derece

Gölbaşı: 8/ 11 Derece

Kahta : 11 / 14 Derece

Samsat: 9/ 15 Derece

Sincik: 6/ 8 Derece

Tut: 7/ 9 Derece

Kaynak : PERRE