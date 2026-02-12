Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldığı açıklamada, 'Kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yağış anında yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.' ifadeleri kullanıldı.
Adıyaman genelinde bugün ve yarın hava sıcaklıkları şu şekilde;
12 Şubat 2026 Perşembe Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 7/ 11
Besni: 5/ 11 Derece
Çelikhan: 2/ 8
Gerger: 6/ 9 Derece
Gölbaşı: 6/ 9 Derece
Kahta: 8 / 10 Derece
Samsat:6/ 12 Derece
Sincik: 4 / 6 Derece
Tut: 6 / 8 Derece
13 Şubat 2026 Cuma Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 10 / 14
Besni: 5/ 7 Derece
Çelikhan: 4 / 10
Gerger: 8/ 12 Derece
Gölbaşı: 8/ 11 Derece
Kahta : 11 / 14 Derece
Samsat: 9/ 15 Derece
Sincik: 6/ 8 Derece
Tut: 7/ 9 Derece
