Türkiye'de faaliyet gösteren bazı global kripto para borsalarının, mevzuata aykırı şekilde Türkçe dil desteği ve reklam faaliyetlerini sürdürmesi yeni erişim engellerini gündeme getirdi. Daha önce benzer gerekçelerle erişimi engellenen platformların ardından, sektörde yeni yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye'de Türkçe dil desteği sunması yasaklandı. Düzenlemede, bu kurala uymayan platformlara erişim engeli uygulanacağı hüküm altına alındı.

Bu kapsamda, 12 Aralık 2024 tarihinde aralarında MEXC, Huobi, Biconomy, Bitmart, Bitmex, Bitrue, Bitunix, BloFin, BTCC, BTSE, CoinEx, CoinW, FameEX, Hotcoin, HTX, KCEX ve Poloniex'in de bulunduğu çok sayıda global kripto para borsasına erişim engeli getirildi. Engelin gerekçesi olarak, söz konusu platformların Türkçe dil desteğini kaldırmamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 'faaliyette bulunanlar' listesinde yer almamalarına rağmen Türkiye'den kullanıcılara hizmet vermeye devam etmeleri gösterildi.

Türkçe Dil Desteğinde 'KKTC' Yöntemi

Bazı global kripto para borsalarının, düzenlemeleri aşmak amacıyla Türkçe dil desteğini Türkiye yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik sunduklarını beyan ettikleri görüldü. Weex adlı global kripto para borsasının internet sitesinde Türkçe dil seçeneğini KKTC'ye yönelik olarak tanımladığı belirtildi. Bu uygulama ile kullanıcıların platforma Türkçe arayüz üzerinden erişim sağlayabildiği ifade edildi.

Uzmanlar, benzer yöntemlerin geçmişte de denendiğini ve erişim engeli uygulanmasını engellemediğini hatırlatarak, mevcut uygulamaların da benzer sonuçlar doğurabileceğini değerlendiriyor.

Fenomenler Üzerinden Tanıtım İddiası

Weex'in Türkçe dil desteğini sürdürmesinin yanı sıra sosyal medya fenomenleri aracılığıyla kullanıcıları kaldıraçlı işlemlere yönlendirdiği iddia edildi. Platformun çeşitli etkinlikler düzenlediği ve kullanıcılara hediye çekleri dağıttığına ilişkin paylaşımlar kamuoyuna yansıdı.

Uzmanlar, söz konusu faaliyetlerin SPK düzenlemeleri kapsamında yasaklandığını belirterek, Türkiye'de hizmet sunması yasak olan borsaların bu tür tanıtım ve yönlendirmeler nedeniyle yaptırımlarla karşılaşabileceğini ifade ediyor. Tanıtımlarda yer alan sosyal medya fenomenlerinin de izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında değerlendirilebileceği ve hukuki sorumluluk doğabileceği kaydediliyor.

