AK Parti Genel Merkez tarafından organize edilen Orta Doğu Anadolu Bölge Toplantısı, Genel Koordinatör ve bölge il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün başkanlığında düzenlenen toplantıda, saha faaliyetleri, teşkilat yapısının güçlendirilmesi ve bölgesel koordinasyon konularında kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Mustafa Alkayış, AK Parti Genel Merkez koordinesinde düzenlenen Orta Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Teşkilat çalışmalarının sahadaki yansımalarının da ele alındığını kaydeden Milletvekili Alkayış, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşları olmanın verdiği sorumluluk ve bilinçle hareket ettiklerini belirterek, çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

HABER-ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE