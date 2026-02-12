Asnuk, Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirterek, suyla ilgili olumsuzluğu belediyenin resmî açıklamasından saatler önce fark ettiklerini ifade etti. Asnuk'un konuya ilişkin açıklaması şöyle:

'Yeşilyurt Mahallesi'nde oturuyorum. Bugün saat 18.00 civarında eve geldiğimde musluk suyunun kokusunun değiştiğini ve tadının bozulduğunu fark ettim. Evdekiler de aynı durumu benden önce hissetmişti.

Ancak belediyenin 'içme suyu olarak kullanmayın' uyarısı 20.20'dan sonra yapıldı. Bu saate kadar kaç kişi bu sudan içti, çay yaptı, yemek yaptı?'

'Bu bir kamu sağlığı meselesidir'

Açıklamasında bilgilendirmenin gecikmesini eleştiren Asnuk, çalışmanın önceden biliniyor olması halinde vatandaşların zamanında uyarılması gerektiğini vurguladı. Asnuk, şunları kaydetti:

'Madem çalışma vardı ve su içme suyu olarak uygun değildi, neden daha önce bilgilendirme yapılmadı? Bu şehirde insanlar depremden sonra zaten hassas. Su gibi hayati bir konuda gecikmeli açıklama kabul edilebilir değildir. Bu sadece teknik bir mesele değil, kamu sağlığı meselesidir.'

Saadet Partisi İl Başkanı Asnuk, yetkilileri kamuoyunu etkileyen konularda daha şeffaf, hızlı ve önleyici bilgilendirme yapmaya davet etti. Belediyeden, gecikmeye ilişkin henüz ayrı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : PERRE