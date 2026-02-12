Adıyaman'da görev yapan öğretmen ve eğitim yöneticileri, yazdıkları eserleri İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Ali Tosun'a sunmak üzere makamında ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette eğitim ve edebiyatın toplumsal etkisi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette; İnönü İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mehmet Ünsal 'Umuda Dair', Altınşehir İlkokulu Okul Müdürü Mahmut Tepe 'İnsan ve Eğitim', Altınşehir Anaokulu Anasınıfı Öğretmeni Fatma Yılanlı 'Yeşil Gözlerin Sırrını Keşfet', Maarif Müfettişi Doğan Taşçı 'Sırat-ı Müstakimde Yatışanlar', Abuzer Hatice Yıldırım İlkokulu Sınıf Öğretmeni İrfan Doğan 'İlköğretmenim Ailem' ve Zey Ortaokulu Okul Müdürü Hamdi Zengin 'Bir Eğitim Seferberliği' adlı eserlerini İl Müdürü Tosun'a takdim etti.

Gerçekleştirilen ziyarette eğitim, edebiyat ve öğretmenliğin toplumsal etkisi üzerine samimi bir sohbet yapıldı. İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğretmenlerin bilgi ve birikimlerini eserleştirerek eğitime katkı sunmalarının son derece kıymetli olduğunu belirterek, eğitim camiasına kazandırılan çalışmalar dolayısıyla kendilerini tebrik etti.

Kaynak : PERRE