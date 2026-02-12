Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretim anlayışını sınıf ortamına taşımayı hedefleyen 'Öğrenme Etkinlikleri Seti' yayınlandı. Set, farklı sınıf düzeyleri ve dersler için hem öğretmenlere rehberlik edecek hem de öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Yeni modelin ana yaklaşımı olan beceri temelli, değer odaklı ve bütüncül eğitim anlayışı, yayımlanan etkinliklerde somut uygulama örnekleriyle ele alındı. Etkinliklerin geliştirilmesinde öğrencilerin bilgiyi pasif şekilde edinmesi yerine günlük yaşamla ilişkilendirerek aktif öğrenenler hâline gelmesi hedeflendi. Bu süreçte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin genel eğitim yaklaşımı ve ölçme değerlendirme felsefesi esas alındı.

Hazırlanan etkinlikler, branş bazlı öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri, öğrenme-öğretme uygulamaları ve ölçme kanıtları dikkate alınarak hazırlandı. Öğrenme Etkinlikleri Seti, 5 ve 6. sınıf düzeyinde matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini; 9 ve 10. sınıf düzeyinde ise matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini kapsıyor.

Şubat-mart dönemini kapsayan set, toplam 227 öğrenme çıktısı ve 695 süreç bileşeni doğrultusunda hazırlanmış 329 etkinlik ile 1500 soruyu içeriyor. Öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri günlük yaşam durumlarına aktararak pekiştirmelerine olanak sağlayan materyal, destekleyici bir araç olarak tasarlandı.

Set içerisindeki etkinlikler, disiplinler arası bakış açısını güçlendirecek nitelikte hazırlanırken, eleştirel düşünme, problem çözme ve akademik derinliği destekleyen bir yapı taşı olarak öne çıkıyor.

Kaynak : PERRE