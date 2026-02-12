1980 yılında Adıyaman'da doğan Prof. Dr. Ali Zeynal Abidin Tak, ilk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da tamamladı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Tak, 2005 yılında Sağlık Bakanlığı İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başladığı Nöroloji Uzmanlık Eğitimini 2010 yılında başarıyla tamamladı.

Uzmanlık eğitiminin ardından 2010-2012 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Adıyaman Kâhta Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzman tabip olarak görev yapan Prof. Dr. Tak, 2012 yılında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etti.

2019 yılında doçent, 2024 yılında profesör unvanını alan Prof. Dr. Ali Zeynal Abidin Tak, yapılan atamayla birlikte Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine getirildi.

Kaynak : PERRE