Eğitimci Muhammet Özalp, Besni merkez ve çeşitli köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi toplam 150 öğrenciye ayakkabı yardımında bulundu. Soğuk hava şartlarının etkisini artırdığı kış günlerinde öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve eğitimlerine sağlıklı koşullarda devam edebilmesi amacıyla yapılan destek, bölgede olumlu karşılandı.

Herhangi bir kurum ya da organizasyon desteği olmadan, tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen yardım çalışması, dayanışma ve paylaşma kültürünün önemini bir kez daha ortaya koydu.

Daha Önce de Motivasyon Etkinliği Düzenlemişti

Muhammet Özalp'in öğrencilerine yönelik çalışmaları bununla da sınırlı değil. Daha önce yarıyıl tatili öncesinde okuma yazmayı öğrenen öğrenciler için düzenlenen etkinlikte, çocuklara madalya takılmış ve pasta kesilerek başarıları kutlanmıştı. Söz konusu etkinliğin, öğrencilerin özgüvenini artırdığı ve öğrenme süreçlerine olumlu katkı sağladığı ifade edilmişti.

'Eğitim Sadece Ders Anlatmak Değildir'

Gerçekleştirilen ayakkabı yardımıyla, eğitimin yalnızca sınıf içi derslerle sınırlı olmadığına dikkat çekildi. Öğrencilerin mutluluğu ve velilerin memnuniyetinin, yapılan çalışmanın yerindeliğini ortaya koyduğu belirtildi. Eğitimci Özalp'in duyarlı yaklaşımının ise kamuoyunda olumlu karşılandığı belirtildi.

Kaynak : PERRE