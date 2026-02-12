TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek yarışmaya başvurular başladı.

Resmî ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesi, millî iradenin tarih sahnesine çıktığı en anlamlı günlerden biri olan 23 Nisan'la ilgili duygularını, edebî eserlerle kaleme alacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, yarınların teminatı çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemini kavratma, millî egemenlik bilincini pekiştirme ve öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sanatsal yollarla ifade etmelerine imkân sağlama amacı taşıyan yarışmaya tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek.

Resmî ilkokullarda resim; resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenecek yarışmada her kategoride ilk üçe giren eserlerin sahibi öğrenciler ve mansiyon alanlar ödüllendirilecek.

Yarışma sonucunda dereceye giren eserler, 2-3 Nisan 2026'da Millî Eğitim Bakanlığı web sitesinden ilan edilecek.

Ödül töreni, 23 Nisan haftasında TBMM'de düzenlenecek.

Yarışmanın şartlarına Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden ulaşım sağlanabilecek.

Kaynak : PERRE