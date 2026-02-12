Anahtar Parti Adıyaman Kalkınma Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kılınç, Adıyaman'da artan işsizlik sorunu ve sanayi yatırımlarındaki durgunluğa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılınç, 'Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde Adıyaman'da binlerce vatandaşımız geçimini inşaat sektöründen sağlamaktadır. Ancak bu inşaatlar tamamlandığında, şehrimizi bekleyen en büyük tehlike kitlesel işsizliktir. Bugünden önlem alınmazsa, yarın geç olacaktır' dedi.

Kılınç açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Anahtar Parti olarak altını çiziyoruz: Kalkınma, yardım dağıtarak değil; üretimi artırarak olur. Üretim ise sanayiyle, planlamayla ve yatırımcıya alan açmakla mümkündür.

Bu nedenle çağrımız nettir:

Yeni OSB'ler ivedilikle altyapısı tamamlanarak üretime açılmalıdır.

Mevcut OSB'de yer sorunu yaşayan yatırımcılar için acil genişleme ve tahsis planları hayata geçirilmelidir.

Tekstil sektörü başta olmak üzere, emek yoğun sektörler için özel teşvik ve destek paketleri devreye alınmalıdır.

Deprem sonrası dönemde artması kaçınılmaz olan işsizliğe karşı, kalıcı ve sürdürülebilir istihdam politikaları bugünden uygulanmalıdır.

Anahtar Parti olarak bizler, Adıyaman'ın kaderinin işsizlik olmadığını biliyoruz. Bu şehir üretirse kalkınır, kalkınırsa ayağa kalkar. Adıyaman'ı yardım kuyruklarında değil, üretim bantlarında görmek istiyoruz.'

Kaynak : PERRE