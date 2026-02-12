Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle, öğrencilerde demokrasi bilincini güçlendirmek, millî iradeye ve bağımsızlığa duyulan bağlılığı pekiştirmek ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün anlam ve önemine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 2026 yılında Türkiye genelinde öğrencilere yönelik yarışmalar düzenlenecek.

Öğrencilerin millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri içselleştirmesi, 15 Temmuz 2016 tarihinde millet iradesine karşı gerçekleştirilen hain darbe girişiminin unutulmaması, millî birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenecek yarışmalarla şehitlerin hatıralarına saygı ve şehit ailelerine vefa bilincinin yaşatılması amaçlanıyor.

Ortaokul ve liseler için farklı yarışma kategorileri

2026 yılı yarışmaları kapsamında ortaokul öğrencileri için 'resim', 'şiir' ve 'birlik öyküleri'; lise öğrencileri için 'kısa film', 'kahramanlık türküsü ve ezgileri korosu', 'afiş ve slogan', 'fotoğraf', 'şiir' ve 'birlik öyküleri' kategorilerinde yarışmalar düzenlenecek.

Öğrencilerin hazırladığı eserler, okul müdürlüklerine teslim edilecek. Yarışmalar okul, ilçe, il, bölge ve Türkiye finali aşamalarını kapsayacak şekilde kademeli olarak yürütülecek. Türkiye finali aşaması, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Yarışma sonuçları 13-30 Nisan'da ilan edilecek

Yarışmalar sonucunda il, bölge ve Türkiye finali aşamalarında dereceye giren öğrenciler ve ekipler çeşitli ödüllerle teşvik edilecek. Türkiye finalinde başarı gösteren öğrenciler için, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bursa'da ödül töreni düzenlenecek.

Yarışma sonuçları, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin resmî internet siteleri ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğünün resmî internet sitesi üzerinden 13 Nisan-30 Nisan 2026 tarihleri arasında ilan edilecek.

Kaynak : PERRE