Adıyaman'ın İndere bölgesinde bulunan TOKİ konut inşaatlarında çalışan bazı işçiler, maaşlarını alamadıklarını öne sürerek eylem yaptı.

Edinilen bilgilere göre, ücretlerinin ödenmediğini iddia eden işçiler, seslerini duyurmak amacıyla inşaat halindeki blokların çatısına çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde görüntü alınmasına izin verilmedi. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve ambulans ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

Çatıdaki işçileri eylemden vazgeçirmek için ekiplerin ikna çalışması başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Kaynak : PERRE